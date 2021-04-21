Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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Дракслер может продолжить карьеру в «Баварии»

21 Апреля 2021, 08:26,

Атакующий полузащитник Юлиан Дракслер, выступающий за французский «ПСЖ», может вернуться в чемпионат Германии по окончании сезона-2020/2021.

Как сообщает Footmercato, новым местом работы 27-летнего вингера может стать мюнхенская «Бавария». Агент Дракслера предложили услуги своего клиента чемпиону Германии.

Источник утверждает, что полузащитник не станет продлевать сотрудничество с парижским грандом и покинет клуб на правах свободного агента грядущим летом.

В Бундеслиге Юлиан известен по выступлениям за гельзенкирхенский «Шальке» и «Вольфсбург». Во Франции он играет с января 2017-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Юлиан Дракслер
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