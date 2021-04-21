Алаба согласовал пятилетний контракт с «Реалом»

Защитник «Баварии» Давид Алаба перейдёт в «Реал».

Как сообщил журналист Макс Билефельд, австрийский защитник согласовал с мадридским клубом контракт сроком на пять лет. Соглашение будет подписано с недели на неделю. Других претендентов на футболиста «Баварии» нет.

28-летний Алаба сыграл двадцать восемь матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги, забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт одного из лидеров обороны мюнхенцев с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, он достанется мадридскому «Реалу» бесплатно.

Алаба выступает за «Баварию» с 2008 года.