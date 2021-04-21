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Алаба согласовал пятилетний контракт с «Реалом»

21 Апреля 2021, 00:37,

Защитник «Баварии» Давид Алаба перейдёт в «Реал».

Как сообщил журналист Макс Билефельд, австрийский защитник согласовал с мадридским клубом контракт сроком на пять лет. Соглашение будет подписано с недели на неделю. Других претендентов на футболиста «Баварии» нет.

28-летний Алаба сыграл двадцать восемь матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги, забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт одного из лидеров обороны мюнхенцев с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, он достанется мадридскому «Реалу» бесплатно.

Алаба выступает за «Баварию» с 2008 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Бавария, Давид Алаба
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Комментарии (1)
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0
cAspEr
21 Апреля 2021, 00:55

я думал ему 32+, в 28 еще поможет Реалу, толковый игрок!

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