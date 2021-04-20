Нагельсманн: «Кёльн» играл так, как должна играть команда, занимающая семнадцатое место»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от «Кёльна» (1:2).

«Кёльн» играл так, как должна играть команда, занимающая семнадцатое место. Они бьются за выживание, для них важно каждое очко, именно поэтому их игроки отдаются на каждом участке поля.

Мы сами виноваты, что не выиграли сегодня. Я уже сказал команде, что нужно быть самокритичными. У нас было достаточно шансов на победу, мы должны были добиться её», - цитирует Нагельсманна пресс-служба немецкого клуба.

После тридцати туров «РБ Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.