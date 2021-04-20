«Кёльн» неожиданно обыграл «РБ Лейпциг», поставив точку в чемпионской гонке

|
20 Апреля 2021, 21:28,
|
|
После 10 матчей без побед «Кёльн» играл против одного из фаворитов чемпионата Германии, «РБ Лейпцига». «Козлы» отдали мяч противнику и уступили ему по игре, но не по счету. Первый гол забил Йонас Хектор, а после ответного мяча Амаду Хайдара тут же Хектор оформил дубль - 2:1. «Кёльн» ещё поборется за спасение, а вот «РБ Лейпциг» выбывает из чемпионской гонки. «Бавария» может оформить титул уже в следующем туре.
Протокол игры
|Кёльн
|2:1
|РБ Лейпциг
|(1:0) Хектор Йонас 46'
|59' Хайдара Амаду (1:1)
|(2:1) Хектор Йонас 60'
Хорн Тимо • Эхизибуэ Кингсли 23' 75' ( Шмиц Бенно ( 75') • Борнаув Себастьян • Кцихос Рафаэль • 90'Хорн Яннес • Скири Эйе • Дрекслер Доминик • Реджбекай Элвис • Хектор Йонас 90' ( Майер Макс ( 90') • Вольф Мариус 66' ( Кайнц Флориан ( 66') • Дуда Ондрей
Запасные: Арокодаре Толуваласе • Деннис Эммануэль • Каттербах Ноа • Мере Хорхе • Эзкан Салих • Цилер Рон-Роберт
Гулачи Петер • Мукиэле Норди 77' ( Хи-Чан Хван ( 77') • Клостерманн Лукас • Юпамекано Део • 55'Хальстенберг Марсель 66' ( Клюйверт Джастин ( 66') • Хайдара Амаду • 90'Адамс Тайлер 61' ( Ольмо Дани ( 61') • Кампль Кевин • 83'Нкунку Кристофер • Сорлот Александр • Форсберг Эмиль 61' ( Анхелиньо Хосе ( 61')
Запасные: Самарджич Лазар • Мартинес Хосеп • Конате Ибраима • Хенрихс Бенджамин • Орбан Вилли
20 апреля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: РБ Лейпциг, Кёльн