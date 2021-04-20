«Кёльн» неожиданно обыграл «РБ Лейпциг», поставив точку в чемпионской гонке

После 10 матчей без побед «Кёльн» играл против одного из фаворитов чемпионата Германии, «РБ Лейпцига». «Козлы» отдали мяч противнику и уступили ему по игре, но не по счету. Первый гол забил Йонас Хектор, а после ответного мяча Амаду Хайдара тут же Хектор оформил дубль - 2:1. «Кёльн» ещё поборется за спасение, а вот «РБ Лейпциг» выбывает из чемпионской гонки. «Бавария» может оформить титул уже в следующем туре.