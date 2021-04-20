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«Кёльн» неожиданно обыграл «РБ Лейпциг», поставив точку в чемпионской гонке

20 Апреля 2021, 21:28,

После 10 матчей без побед «Кёльн» играл против одного из фаворитов чемпионата Германии, «РБ Лейпцига». «Козлы» отдали мяч противнику и уступили ему по игре, но не по счету. Первый гол забил Йонас Хектор, а после ответного мяча Амаду Хайдара тут же Хектор оформил дубль - 2:1. «Кёльн» ещё поборется за спасение, а вот «РБ Лейпциг» выбывает из чемпионской гонки. «Бавария» может оформить титул уже в следующем туре.

Протокол игры  
Кёльн 2:1 РБ Лейпциг
(1:0) Хектор Йонас 46'    
    59' Хайдара Амаду (1:1)
(2:1) Хектор Йонас 60'    
Хорн Тимо Эхизибуэ Кингсли   23'   75' (Шмиц Бенно (   75') Борнаув Себастьян Кцихос Рафаэль   90' Хорн Яннес Скири Эйе Дрекслер Доминик Реджбекай Элвис Хектор Йонас   90' (Майер Макс (   90') Вольф Мариус   66' (Кайнц Флориан (   66') Дуда Ондрей
Запасные: Арокодаре Толуваласе Деннис Эммануэль Каттербах Ноа Мере Хорхе Эзкан Салих Цилер Рон-Роберт
Гулачи Петер Мукиэле Норди   77' (Хи-Чан Хван (   77') Клостерманн Лукас Юпамекано Део   55' Хальстенберг Марсель   66' (Клюйверт Джастин (   66') Хайдара Амаду   90' Адамс Тайлер   61' (Ольмо Дани (   61') Кампль Кевин   83' Нкунку Кристофер Сорлот Александр Форсберг Эмиль   61' (Анхелиньо Хосе (   61')
Запасные: Самарджич Лазар Мартинес Хосеп Конате Ибраима Хенрихс Бенджамин Орбан Вилли
20 апреля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: РБ Лейпциг, Кёльн
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