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Камавинга станет игроком «Баварии»

20 Апреля 2021, 08:22,

Французский талант Эдуардо Камавинга, правами на которого владеет «Ренн», сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, утверждает France Football.

Согласно сведениям источника, 18-летний полузащитник переходит в мюнхенскую «Баварию». Немецкий гранд определил Камавингу как приоритетный вариант усиления в среднюю линию.

Что касается трансферное стоимости игрока, то портал Transfermarkt оценил его в 60 миллионов евро. В то же время «Ренн» хочет выручить с продажи Камавинги 80 миллионов.

В текущем сезоне Лиги 1 Эдуардо провел 31 матч, забил гол, отдал ассист и получил пять предупреждений.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Эдуардо Камавинга
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Комментарии (1)
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Super fanat
20 Апреля 2021, 09:53

Пока все клубы в подвешенном состоянии, а игрокам грозит отстранение от сборных, Бавария классно усилится! Красавцы, мюнхенцы.

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