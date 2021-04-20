Камавинга станет игроком «Баварии»

Французский талант Эдуардо Камавинга, правами на которого владеет «Ренн», сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, утверждает France Football.

Согласно сведениям источника, 18-летний полузащитник переходит в мюнхенскую «Баварию». Немецкий гранд определил Камавингу как приоритетный вариант усиления в среднюю линию.

Что касается трансферное стоимости игрока, то портал Transfermarkt оценил его в 60 миллионов евро. В то же время «Ренн» хочет выручить с продажи Камавинги 80 миллионов.

В текущем сезоне Лиги 1 Эдуардо провел 31 матч, забил гол, отдал ассист и получил пять предупреждений.