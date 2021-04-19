У дортмундской «Боруссии» и «Баварии» есть 30 дней, чтобы присоединиться к Суперлиге

Немецкие клуб по-прежнему сохраняют шансы на участие в европейской Суперлиге.

Как сообщает Der Spiegel, у мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии» есть 30 дней, чтобы присоединиться к Суперлиге, а у «ПСЖ» - 14.

Напомним, что клубами основателями являются двенадцать клубов – «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Милан», «Ювентус» и «Интер».

О Суперлиге уже высказались представители и «Боруссии», и «Баварии», оба клуб не планируют принимать участие в новом турнире и находятся на стороне УЕФА.