У дортмундской «Боруссии» и «Баварии» есть 30 дней, чтобы присоединиться к Суперлиге

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19 Апреля 2021, 20:53,
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Немецкие клуб по-прежнему сохраняют шансы на участие в европейской Суперлиге.
Как сообщает Der Spiegel, у мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии» есть 30 дней, чтобы присоединиться к Суперлиге, а у «ПСЖ» - 14.
Напомним, что клубами основателями являются двенадцать клубов – «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Милан», «Ювентус» и «Интер».
О Суперлиге уже высказались представители и «Боруссии», и «Баварии», оба клуб не планируют принимать участие в новом турнире и находятся на стороне УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бавария, ПСЖ, Боруссия Дортмунд
Румменигге, надеюсь, не спасует. А вот что в голове у Боруссии, непонятно! Ведь Суперлига для них, по сути, последний шанс выстроить боеспособный коллектив. Да, придётся продать душу, но всё же. Там Бавария не сможет разбирать её на части при всём желании. Но надеюсь, что и Боруссия сохранит здравость ума, отказавшись от этой авантюры. Футбол может выжить только при единстве позиций всех остальных клубов.
Во, уже условия ставят. Обалдеть, какие важные)))
Да конечно, 30 дней) И через год с распростертыми примут. 12 команд для такой затеи мало.