Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​В Германии назвали причину скорого ухода Флика из «Баварии»

18 Апреля 2021, 14:48,

В субботу главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик объявил о своём желании разорвать контракт в конце сезона. В последнее время пресса активно сватает Флика в сборную Германии, но не только этот фактор мог поспособствовать решению Флика. Как сообщает Sport1, главной причиной скорого ухода тренера из «Баварии» являются его разногласия со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем.

Под руководством Ханса-Дитера Флика «Бавария» выиграла абсолютно все турниры в прошлом сезоне. В нынешнем сезоне мюнхенцы теперь борются только за чемпионский титул Бундеслиги, но при этом они уверенно лидируют в таблице.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик, Хасан Салихамиджич
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