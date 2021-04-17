Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​«Бавария» потеряла Эрнандеса по причине травмы

17 Апреля 2021, 19:33,

В субботу вечером «Бавария» положила очередные три балла в свою копилку, обыграв на выезде «Вольфсбург» со счётом 3:2. В концовке игры для мюнхенцев произошёл неприятный эпизод. Защитник команды Люка Эрнандес получил повреждение и покинул футбольное поле в сопровождении медиков. Ханс-Дитер Флик произвёл замену и выпустил на поле Танги Ньянзу.

«Бавария» занимает первое место в таблице Бундеслиги, опережая второй «РБ Лейпциг» на семь зачётных баллов. После субботней победы главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заявил о намерении покинуть команду в конце сезона. Слухи связывают его со сборной Германии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Люка Эрнандес
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