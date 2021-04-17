​«Бавария» потеряла Эрнандеса по причине травмы

В субботу вечером «Бавария» положила очередные три балла в свою копилку, обыграв на выезде «Вольфсбург» со счётом 3:2. В концовке игры для мюнхенцев произошёл неприятный эпизод. Защитник команды Люка Эрнандес получил повреждение и покинул футбольное поле в сопровождении медиков. Ханс-Дитер Флик произвёл замену и выпустил на поле Танги Ньянзу.

«Бавария» занимает первое место в таблице Бундеслиги, опережая второй «РБ Лейпциг» на семь зачётных баллов. После субботней победы главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заявил о намерении покинуть команду в конце сезона. Слухи связывают его со сборной Германии.