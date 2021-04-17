​Флик заявил о желании уйти из «Баварии»

Ханс-Дитер Флик заявил о желании покинуть тренерский мостик «Баварии» в конце сезона. Об этом тренер сообщил после субботней гостевой победы над «Вольфсбургом» в календарном матче немецкого чемпионата.

«Сегодня я сказал команде, что хочу расторгнуть контракт этим летом. Были определённые слухи, поэтому я решил сказать об этом команде лично. Хочу сказать спасибо клубу, который дал мне возможность тренировать эту команду», - сказал Флик Sky Germany.

Напомним, Флика связывают с работой в сборной Германии. После Евро-2020 тренерский мостик Бундестим покинет Йоахим Лёв.