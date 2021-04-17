Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Флик заявил о желании уйти из «Баварии»

17 Апреля 2021, 19:21,

Ханс-Дитер Флик заявил о желании покинуть тренерский мостик «Баварии» в конце сезона. Об этом тренер сообщил после субботней гостевой победы над «Вольфсбургом» в календарном матче немецкого чемпионата.

«Сегодня я сказал команде, что хочу расторгнуть контракт этим летом. Были определённые слухи, поэтому я решил сказать об этом команде лично. Хочу сказать спасибо клубу, который дал мне возможность тренировать эту команду», - сказал Флик Sky Germany.

Напомним, Флика связывают с работой в сборной Германии. После Евро-2020 тренерский мостик Бундестим покинет Йоахим Лёв.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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Комментарии (3)
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0
Champions of the world
17 Апреля 2021, 21:30

Хороший тренер, то что нужно было Баварии. Надеюсь, после ЧЕ Дитер Флик возглавит сб.Германии.

0
Andreas
17 Апреля 2021, 21:16

вот так сюрприз

0
CELTIC FROST
17 Апреля 2021, 20:33

В сборную собрался? Хорошо поработал в Баварии. Но не долго. Главное. чтобы а ля Ковач потом не взяли.

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