«Бавария» хочет продлить контракт с Чупо-Мотингом

«Бавария» планирует продлить контракт с нападающим Эриком Чупо-Мотингом.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере», футболист чувствует себя комфортно в стане мюнхенцев и хочет остаться. Отмечается, что в услугах Чупо-Мотинга заинтересовано огромное количество клубов. Эрик рассчитывает получать больше игровой практики, переговоры начнутся в ближайшее время.

32-летний нападающий сыграл двадцать восемь матчей за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал одну голевую передачу. Контракт Чупо-Мотинга с мюнхенцами рассчитан до 30 июня 2021 года.