Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Бавария» хочет продлить контракт с Чупо-Мотингом

16 Апреля 2021, 22:28,

«Бавария» планирует продлить контракт с нападающим Эриком Чупо-Мотингом.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере», футболист чувствует себя комфортно в стане мюнхенцев и хочет остаться. Отмечается, что в услугах Чупо-Мотинга заинтересовано огромное количество клубов. Эрик рассчитывает получать больше игровой практики, переговоры начнутся в ближайшее время.

32-летний нападающий сыграл двадцать восемь матчей за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал одну голевую передачу. Контракт Чупо-Мотинга с мюнхенцами рассчитан до 30 июня 2021 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Эрик Чупо-Мотинг
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола