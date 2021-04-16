«Герта» ушла на карантин из-за вспышки коронавируса

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16 Апреля 2021, 10:14,
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Берлинская «Герта» приняла решение уйти на карантин из-за четырех случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом рапортует Sportbild.
Таким образом, футболисты, тренерский штаб и персонал клуба проведут на самоизоляции ближайшие две недели. По этой причине «Герта» пропустит ближайшие матчи чемпионата Германии против «Майнца», «Фрайбурга» и «Шальке».
Отметим, что в списке инфицированных числятся футболисты Марвин Платтенхардт и Доди Лукебакио, наставник Паль Дардаи и его ассистент Адмир Хамзагич.
После 28 туров «Герта» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Герта