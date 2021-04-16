Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Герта» ушла на карантин из-за вспышки коронавируса

16 Апреля 2021, 10:14,

Берлинская «Герта» приняла решение уйти на карантин из-за четырех случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом рапортует Sportbild.

Таким образом, футболисты, тренерский штаб и персонал клуба проведут на самоизоляции ближайшие две недели. По этой причине «Герта» пропустит ближайшие матчи чемпионата Германии против «Майнца», «Фрайбурга» и «Шальке».

Отметим, что в списке инфицированных числятся футболисты Марвин Платтенхардт и Доди Лукебакио, наставник Паль Дардаи и его ассистент Адмир Хамзагич.

После 28 туров «Герта» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Герта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола