«Герта» ушла на карантин из-за вспышки коронавируса

Берлинская «Герта» приняла решение уйти на карантин из-за четырех случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом рапортует Sportbild.

Таким образом, футболисты, тренерский штаб и персонал клуба проведут на самоизоляции ближайшие две недели. По этой причине «Герта» пропустит ближайшие матчи чемпионата Германии против «Майнца», «Фрайбурга» и «Шальке».

Отметим, что в списке инфицированных числятся футболисты Марвин Платтенхардт и Доди Лукебакио, наставник Паль Дардаи и его ассистент Адмир Хамзагич.

После 28 туров «Герта» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.