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​«Бавария» пока не будет обсуждать с Фликом его будущее

15 Апреля 2021, 18:41,

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик считается главным претендентом на должность наставника сборной Германии, которую после чемпионата Европы оставит Йоахим Лёв. Тем не менее, мюнхенский клуб в ближайшее время не будет обсуждать с Фликом его будущее. Об этом сообщает Sport1.

По данным источника, Ханс-Дитер Флик пока не намерен вести переговоров. Тренер «Баварии» после вылета команды из Лиги чемпионов намерен сконцентрироваться на завершении сезона в чемпионате Германии.

За шесть туров до финиша чемпионата лидирующая «Бавария» опережает второй «РБ Лейпциг» на пять очков.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Сборная Германии, Ханс-Дитер Флик
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