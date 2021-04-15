​«Бавария» пока не будет обсуждать с Фликом его будущее

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик считается главным претендентом на должность наставника сборной Германии, которую после чемпионата Европы оставит Йоахим Лёв. Тем не менее, мюнхенский клуб в ближайшее время не будет обсуждать с Фликом его будущее. Об этом сообщает Sport1.

По данным источника, Ханс-Дитер Флик пока не намерен вести переговоров. Тренер «Баварии» после вылета команды из Лиги чемпионов намерен сконцентрироваться на завершении сезона в чемпионате Германии.

За шесть туров до финиша чемпионата лидирующая «Бавария» опережает второй «РБ Лейпциг» на пять очков.