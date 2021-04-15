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Гвардиола: «Беллингхему семнадцать? Может, он лжёт?»

15 Апреля 2021, 15:28,

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выдал порцию комплиментов футболисту «Боруссии» Джуду Беллингхему. Накануне он забил «горожанам» и стал вторым самым молодым автором гола в истории плей-офф Лиги чемпионов.

«Беллингхему семнадцать лет? Может, он лжёт», - с улыбкой сказал Гвардиола в эфире Football Daily.

«Он очень хорош для семнадцатилетнего футболиста. Фантастический игрок. Я увидел момент, когда он не получил пас от центральных защитников и начал кричать на них, требуя мяч. Это многое значит, когда футболисту семнадцать. Тренер «Боруссии» сказал мне, что Джуд так играет и на тренировках», - отметил тренер «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Хосеп Гвардиола, Джуд Беллингхем
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