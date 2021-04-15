​Запросы Холанна отпугивают «Реал» и «Барселону»

Несколько недель назад агент Мино Райола и отец Эрлинга Холанна провели переговоры с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, а позже и с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом. Goal.com узнал, что переговоры носили формальный характер. Так, например, отец Холанна очень хотел оценить тренировочную базу мадридского клуба. Финансовые же вопросы стороны не затрагивали.

В то же время Goal пишет о том, что потенциальные финансовые запросы Холанна в виде зарплаты в 35 миллионов евро в год отпугивают «Реал» и «Барселону». Испанские гранды не могут себе позволить футболиста с таким астрономическим окладом.