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​«Баварии» придётся заплатить 15-20 млн евро, чтобы пригласить Нагельсманна

15 Апреля 2021, 00:25,

Ханс-Дитер Флик может оставить тренерский мостик «Баварии» летом ради работы со сборной Германии. Должность рулевого Бундестим окажется вакантной после Евро-2020 – уход Йоахима Лёва был анонсирован ещё в марте.

В случае потери Флика «Бавария» обратится к варианту с Юлианом Нагельсманном из «РБ Лейпцига». Об этом активно пишут немецкие СМИ в последние дни. Как сообщает Sport1, «быки» затребуют за своего тренера компенсацию – «Баварии» придётся заплатить от пятнадцати до двадцати миллионов евро.

Юлиан Нагельсманн работает с «РБ Лейпцигом» с лета 2019 года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
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