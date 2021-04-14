​Аллегри – в шорт-листе «Баварии»

Сборная Германии через три-четыре месяца получит нового тренера – Евро-2020 станет последним турниром во главе команды для Йоахима Лёва, о чём было объявлено ещё в марте. Основным кандидатом на должность рулевого Бундестим считается Ханс-Дитер Флик, ныне работающий с «Баварией». Если переход состоится, мюнхенцам придётся искать нового специалиста.

По данным журналиста Николо Скиры, приоритетным вариантом для «Баварии» является Юлиан Нагельсманн, возглавляющий «РБ Лейпциг». Впрочем, в шорт-листе мюнхенцев находится и известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри, который пребывает без работы уже почти два года.