Вацке: «Я знаю, за кого Холанн будет играть в следующем сезоне»

Директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке прокомментировал слухи об уходе Эрлинга Холанна из дортмундского клуба.

«Я уже устал от этого, прошлым летом все журналисты в мире писали, что Санчо будет выступать за «Манчестер Юнайтед» или кого-то ещё, но он по-прежнему в нашем клубе, теперь все говорят, что Холанн будет играть или за Реал, или за Барселону, или за кого-то ещё... Единственное верное решение - посмотреть после первого сентября, где он будет играть. Думаю, что я знаю где, но большего сказать не могу», - цитирует Вацке BBC.

Отметим, что СМИ всё чаще и чаще связывают Холанна именно с мадридским «Реалом».