Вацке: «Я знаю, за кого Холанн будет играть в следующем сезоне»

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14 Апреля 2021, 16:33,
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Директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке прокомментировал слухи об уходе Эрлинга Холанна из дортмундского клуба.
«Я уже устал от этого, прошлым летом все журналисты в мире писали, что Санчо будет выступать за «Манчестер Юнайтед» или кого-то ещё, но он по-прежнему в нашем клубе, теперь все говорят, что Холанн будет играть или за Реал, или за Барселону, или за кого-то ещё... Единственное верное решение - посмотреть после первого сентября, где он будет играть. Думаю, что я знаю где, но большего сказать не могу», - цитирует Вацке BBC.
Отметим, что СМИ всё чаще и чаще связывают Холанна именно с мадридским «Реалом».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Ханс-Йоахим Вацке