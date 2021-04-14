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Нагельсманн: «Никаких переговоров между мной и «Баварией» не было»

14 Апреля 2021, 15:07,

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн опроверг информацию о том, что он ведёт переговоры с мюнхенской «Баварией».

«Никаких переговоров между мной и «Баварией» не было, никто не контактировал и с моими агентами», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции, перед матчем с Хоффенхаймом.

Отметим, что СМИ связывают действующего наставника мюнхенской «Баварии» Ханса-Дитера Флика с работой в сборной Германии, которую после чемпионата Европы покинет Йоахим Лёв.

«РБ Лейпциг» Нагельсманна является главным соперником «Баварии» в борьбе за чемпионство в чемпионате Германии, отрыв подопечных молодого тренера от мюнхенского клуба составляет пять зачетных баллов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
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