Нагельсманн: «Никаких переговоров между мной и «Баварией» не было»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн опроверг информацию о том, что он ведёт переговоры с мюнхенской «Баварией».

«Никаких переговоров между мной и «Баварией» не было, никто не контактировал и с моими агентами», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции, перед матчем с Хоффенхаймом.

Отметим, что СМИ связывают действующего наставника мюнхенской «Баварии» Ханса-Дитера Флика с работой в сборной Германии, которую после чемпионата Европы покинет Йоахим Лёв.

«РБ Лейпциг» Нагельсманна является главным соперником «Баварии» в борьбе за чемпионство в чемпионате Германии, отрыв подопечных молодого тренера от мюнхенского клуба составляет пять зачетных баллов.