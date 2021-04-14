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Маттеус: «Флик возглавит сборную Германии летом»

14 Апреля 2021, 09:21,

Экс-защитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус высказался относительно будущего главного тренера мюнхенского коллектива Ханса-Дитера Флика.

«Матч против «ПСЖ» - последний для Флика в Лиге чемпионов в качестве наставника «Баварии». Ханс-Дитер является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии. Он должен подписать контракт летом», - передает слова Маттеуса журналист Ронан Мёрфи в «Твиттере».

Флик занимает пост рулевого мюнхенского гранда с ноября 2019-го года. Напомним, что в настоящий момент национальной сборной Германии руководит Йоахим Лёв.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Германии, Ханс-Дитер Флик, Лотар Маттеус
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