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«РБ Лейпциг» объявил о выкупе Хенрихса у «Монако»

12 Апреля 2021, 16:55,

«РБ Лейпциг» объявил о выкупе защитника «Монако» Бенджамина Хенрихса.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, контракт с 24-летним футболистом рассчитан до 2025 года.

«С первого дня, как я приехал в «РБ Лейпциг», моей основной целью было остаться здесь надолго. Я чувствую себя очень хорошо и рад стать игроком этого клуба на ближайшие годы. Травмы, которые мешали мне в этом сезоне, полностью позади. Теперь я хочу добиться успеха с командой», - цитирует Херихса пресс-служба «РБ Лейпцига».

В нынешнем сезоне защитник сыграл пятнадцать матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, РБ Лейпциг, Бенджамин Хенрихс
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