Левандовски возобновил тренировки после травмы

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски возобновил тренировки. 32-летний польский нападающий занимается по индивидуальной программе, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что Роберт залечивает травму колена, которую получил в расположении национальной сборной Польши. Из-за этого повреждения Левандовски не поможет своей команде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ».

Ответная встреча состоится во вторник, 13-го апреля, в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первой игре «Бавария» потерпела поражение со счетом 2:3.