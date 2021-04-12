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Левандовски возобновил тренировки после травмы

12 Апреля 2021, 13:49,

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски возобновил тренировки. 32-летний польский нападающий занимается по индивидуальной программе, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что Роберт залечивает травму колена, которую получил в расположении национальной сборной Польши. Из-за этого повреждения Левандовски не поможет своей команде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ».

Ответная встреча состоится во вторник, 13-го апреля, в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первой игре «Бавария» потерпела поражение со счетом 2:3.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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0
Alex1972
12 Апреля 2021, 16:21

Да, неприятная новость для пенальдинье.... Пора уже трусы швырять на поле.... Хе-хе...

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