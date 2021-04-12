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«Кёльн» объявил об отставке главного тренера

12 Апреля 2021, 10:57,

Наставник «Кёльна» Маркус Гиздоль отправлен в отставку с поста главного тренера команды. Об этом информирует пресс-служба клуба.

51-летнего специалиста уволили из-за неудовлетворительных результатов. «Козлы» не могут одержать победу на протяжении восьми туров чемпионата Германии. Последней каплей стало домашнее поражение от «Майнца» со счетом 2:3.

В последних восьми встречах «Кёльн» дважды сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

По итогам 28 туров немецкой Бундеслиги команда имеет в своем активе 23 балла и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кёльн, Маркус Гиздоль
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