Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Холанн развил рекордную скорость в сезоне Бундеслиги

11 Апреля 2021, 13:39,

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн в субботнем поединке чемпионата Германии против «Штуттгарта» в какой-то момент развил скорость в 36,04 километра в час. Как сообщает пресс-служба дортмундского клуба, это рекордный показатель нынешнего сезона Бундеслиги.

В сезоне 2020/2021 Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» тридцать четыре матча во всех соревнованиях. В них норвежский нападающий записал на свой счёт тридцать три забитых гола и десять результативных передач на партнёров.

Стоит сказать, что Холанн находится на карандаше у многих, если не у всех, европейских топ-клубов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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