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Райола хочет выбить для Холанна зарплату в 1,15 млн евро в неделю

11 Апреля 2021, 10:32,

Известный агент Мино Райола хочет выбить огромную заработную плату для своего клиента Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию». Как сообщает Mirror, Райола хочет, чтобы норвежский футболист в своём следующем клубе зарабатывал один миллион фунтов (1,15 миллиона евро) еженедельно.

Отмечается, что такое требование по заработной плате наверняка отпугнёт многие клубы, желающие подписать Холанна в ближайшее трансферное окно. Впрочем, некоторые топ-клубы способны потянуть даже столь высокие запросы представителя талантливого игрока. В числе таких клубов называются «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Мино Райола, Эрлинг Холанн
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