Дортмундская «Боруссия» вырвала победу над «Штуттгартом»

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10 Апреля 2021, 21:27,
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В заключительном субботнем матче 28-го тура чемпионата Германии «Штуттгарт» и «Боруссия» Дортмунд устроили триллер, поочередно ведя в счете. Но все же в концовке «шмели» взяли свое и победили 3:2, выйдя на чистое пятое место.
Протокол игры
|Штуттгарт
|2:3
|Боруссия Д
|(1:0) Калайджич Саша 17'
|47' Беллингхем Джуд (1:1)
|52' Ройс Марко (1:2)
|(2:2) Дидави Даниэль 78'
|80' Кнауфф Ансгар (2:3)
Кобель Грегор • Мавропанос Константинос 61' ( Дидави Даниэль ( 61') • Антон Вальдемар • 82'Кемпф Марк-Оливер 50' 86' ( Клемент Филипп ( 86') • Кулибали Танги 86' ( Чурлинов Дарко ( 86') • Эндо Ватару • Каразор Атакан • Соса Борна • 21'Фёрстер Филипп 28' 68' ( Томми Эрик ( 68') • Климович Матео 61' ( Штенцель Паскаль ( 61') • Калайджич Саша
Запасные: Каминьски Марцин • Ахамада Науиру • Массимо Роберто • Бредлов Фабиан
Хитц Mapвин • Морей Матеу 84' ( Пищек Лукаш ( 84') • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс 31' 46' ( Джан Эмре ( 46') • Геррейро Рафаэль • Беллингхем Джуд 79' ( Брандт Юлиан ( 79') • Делани Томас • Дауд Махмуд • Джованни Рейна 79' ( Азар Торган ( 79') • Холанн Эрлинг • Ройс Марко 67' ( Кнауфф Ансгар ( 67')
Запасные: Мёнье Тома • Бюрки Роман • Рейньер Жезус • Шульц Нико
10 апреля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Штуттгарт