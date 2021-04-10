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Дортмундская «Боруссия» вырвала победу над «Штуттгартом»

10 Апреля 2021, 21:27,

В заключительном субботнем матче 28-го тура чемпионата Германии «Штуттгарт» и «Боруссия» Дортмунд устроили триллер, поочередно ведя в счете. Но все же в концовке «шмели» взяли свое и победили 3:2, выйдя на чистое пятое место.

Протокол игры  
Штуттгарт 2:3 Боруссия Д
(1:0) Калайджич Саша 17'    
    47' Беллингхем Джуд (1:1)
    52' Ройс Марко (1:2)
(2:2) Дидави Даниэль 78'    
    80' Кнауфф Ансгар (2:3)
Кобель Грегор Мавропанос Константинос   61' (Дидави Даниэль (   61') Антон Вальдемар   82' Кемпф Марк-Оливер   50'   86' (Клемент Филипп (   86') Кулибали Танги   86' (Чурлинов Дарко (   86') Эндо Ватару Каразор Атакан Соса Борна   21' Фёрстер Филипп   28'   68' (Томми Эрик (   68') Климович Матео   61' (Штенцель Паскаль (   61') Калайджич Саша
Запасные: Каминьски Марцин Ахамада Науиру Массимо Роберто Бредлов Фабиан
Хитц Mapвин Морей Матеу   84' (Пищек Лукаш (   84') Аканджи Мануэль Хуммельс Матс   31'   46' (Джан Эмре (   46') Геррейро Рафаэль Беллингхем Джуд   79' (Брандт Юлиан (   79') Делани Томас Дауд Махмуд Джованни Рейна   79' (Азар Торган (   79') Холанн Эрлинг Ройс Марко   67' (Кнауфф Ансгар (   67')
Запасные: Мёнье Тома Бюрки Роман Рейньер Жезус Шульц Нико
10 апреля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Штуттгарт
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