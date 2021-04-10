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​Флик высказался после упущенной победы над «Унионом»

10 Апреля 2021, 21:26,

В субботу «Бавария» потеряла два очка, добившись лишь ничьей в домашнем поединке чемпионата Германии против «Униона». Мюнхенцы пропустили гол ближе к завершению матча. После игры свой комментарий дал наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

«Жаль, что мы пропустили гол. Победа была бы более справедливым результатом. Но мы должны смириться с этим и идти дальше. Мы провели хороший матч. Молодые футболисты смогли внести свой вклад. Мы старались изо всех сил, но, к сожалению, для трёх очков этого не хватило. Когда ты вёл в счёте, сложно мириться с потерей очков», - приводятся слова Флика на сайте «Баварии».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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