​Флик высказался после упущенной победы над «Унионом»

В субботу «Бавария» потеряла два очка, добившись лишь ничьей в домашнем поединке чемпионата Германии против «Униона». Мюнхенцы пропустили гол ближе к завершению матча. После игры свой комментарий дал наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

«Жаль, что мы пропустили гол. Победа была бы более справедливым результатом. Но мы должны смириться с этим и идти дальше. Мы провели хороший матч. Молодые футболисты смогли внести свой вклад. Мы старались изо всех сил, но, к сожалению, для трёх очков этого не хватило. Когда ты вёл в счёте, сложно мириться с потерей очков», - приводятся слова Флика на сайте «Баварии».