​«Бавария» - первый участник следующей Лиги чемпионов

Несмотря на осечку в субботней дуэли с «Унионом» в виде ничьей 1:1, «Бавария» обеспечила себе место в топ-4 Бундеслиги. Gracenote Live отмечает, что мюнхенцы стали первой командой, завоевавшей билет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Что касается нынешнего розыгрыша сильнейшего клубного турнира континента, то «Бавария» на этой неделе проиграла дома «ПСЖ» с результатом 2:3. Команда Ханса-Дитера Флика постарается отыграться в ответном поединке на следующей неделе. Поединок в Париже состоится во вторник, тринадцатого апреля. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по московскому времени.