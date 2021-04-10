Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​«Бавария» - первый участник следующей Лиги чемпионов

10 Апреля 2021, 19:20,

Несмотря на осечку в субботней дуэли с «Унионом» в виде ничьей 1:1, «Бавария» обеспечила себе место в топ-4 Бундеслиги. Gracenote Live отмечает, что мюнхенцы стали первой командой, завоевавшей билет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Что касается нынешнего розыгрыша сильнейшего клубного турнира континента, то «Бавария» на этой неделе проиграла дома «ПСЖ» с результатом 2:3. Команда Ханса-Дитера Флика постарается отыграться в ответном поединке на следующей неделе. Поединок в Париже состоится во вторник, тринадцатого апреля. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария
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