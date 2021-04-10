«Бавария» упустила победу над «Унионом», «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург» победили

В чемпионате Германии подошли к концу некоторые матчи 28-го тура. «Бавария» упустила победу над «Унионом» (1:1). В середине второго тайма забил юный Джамал Мусиала, а перед финальным свистком соперник отыгрался после гола Маркуса Ингвартсена. «РБ Лейпциг» в пяти очах от лидера после гостевой победы над «Вердером» (4:1). В споре за третье место «Айнтрахт» был сильнее «Вольфсбурга» (4:3), а «Боруссия» Мёнхенгладбах не уступила «Герте», играя с 13-й минуты вдесятером (2:2).