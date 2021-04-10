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«Бавария» упустила победу над «Унионом», «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург» победили

10 Апреля 2021, 18:26,

В чемпионате Германии подошли к концу некоторые матчи 28-го тура. «Бавария» упустила победу над «Унионом» (1:1). В середине второго тайма забил юный Джамал Мусиала, а перед финальным свистком соперник отыгрался после гола Маркуса Ингвартсена. «РБ Лейпциг» в пяти очах от лидера после гостевой победы над «Вердером» (4:1). В споре за третье место «Айнтрахт» был сильнее «Вольфсбурга» (4:3), а «Боруссия» Мёнхенгладбах не уступила «Герте», играя с 13-й минуты вдесятером (2:2).

Протокол игры  
Бавария 1:1 Унион Берлин
(1:0) Мусиала Джамал 68'    
    86' Ингвартсен Маркус (1:1)
Нойер Мануэль Сарр Буна   76' Боатенг Жером   66' (Christopher Scott (   66') Мартинес Хави Штанишич Йосип Киммих Йозуа Данташ Тьягу   66' (Павар Бенджамен (   66') Мусиала Джамал   74' (Ньянзу Танги (   74'   83') Мюллер Томас Коман Кингсли   46' (Сане Лерой (   46') Чупо-Мотинг Эрик   58' (Алаба Давид (   58')
Запасные: Нюбель Александр Вита Реми Оберлин Димитри
Луте Андреас Триммель Кристофер Фридрих Марвин Кнохе Робин Ленц Кристофер   67' (Рюэрсон Юлиан (   67') Прёмель Гриша Андрих Роберт Бюльтер Мариус   67' (Ингвартсен Маркус (   67') Крузе Макс   72' (Похьянпало Йоэль (   72') Эндо Кейта   80' (Гентнер Кристиан (   80') Муса Петар   72' (Тойхерт Седрик (   72')
Запасные: Шлоттербек Нико Кариус Лорис Хюбнер Флориан Гризбек Себастьян
10 апреля. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры  
Вердер 1:4 РБ Лейпциг
    23' Ольмо Дани (0:1)
    32' Сорлот Александр (0:2)
    41' Сорлот Александр (0:3)
(1:3) Рашица Милот 61'    
    63' Забитцер Марсель (1:4)
Павленка Иржи Топрак Омер   46' (Велькович Милош (   46') Мойсандер Никлас Фридль Марко Гебреселассие Теодор Мбом Жан-Мануэль   46' (Рашица Милот (   46') Гросс Кристиан Агу Феликс   68' (Шмид Романо (   68') Динкчи Эрен   46' (Мёхвальд Кевин (   46') Сарджент Джош   83' (Юя Осако (   83') Зельке Дейви
Запасные: Эррас Патрик Цеттерер Михаэль Биттенкорт Леонардо Груев Илия
Гулачи Петер Орбан Вилли Конате Ибраима Хальстенберг Марсель   75' (Самарджич Лазар (   75') Адамс Тайлер   46' (Хенрихс Бенджамин (   46') Забитцер Марсель   82' (Хи-Чан Хван (   82') Кампль Кевин Клюйверт Джастин   61' (Хайдара Амаду (   61') Нкунку Кристофер Ольмо Дани   75' (Клостерманн Лукас (   75') Сорлот Александр
Запасные: Анхелиньо Хосе Чаунер Филипп Вос Йоша Форсберг Эмиль
10 апреля. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
Протокол игры  
Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург
    6' Баку Ридле (0:1)
(1:1) Камада Даити 8'    
(2:1) Йович Лука 27'    
    46' Вегхорст Ваут (2:2)
(3:2) Андре Силва 54'    
(4:2) Дурм Эрик 61'    
    85' Тута (4:3)
Трапп Кевин Тута Ильзанкер Штефан Н'Дика Эван   36' Дурм Эрик   89' (Чендлер Тимоти (   89') Соу Джибриль Роде Себастьян   82'   89' (Хасебе Макото (   89') Камада Даити   45'   90' (Цубер Стивен (   90') Костич Филип Андре Силва Йович Лука   83' (Юнес Амин (   83')
Запасные: Баркок Аймен Хрустиц Айдин Шуберт Маркус Виллемс Джетро Бёрднер Элиас
Кастельс Коэн Мбабу Кевин   74' Лакруа Максанс   66' (Понграчич Марин (   66') Брукс Джон Руссийон Жером Шлагер Ксавер   89' (Гинчек Даниэль (   89') Арнольд Максимилиан   90' Баку Ридле Герардт Янник   66' (Бялек Бартош (   66') Брекало Йосип   72' (Филипп Максимилиан (   72') Вегхорст Ваут
Запасные: Зирслебен Тим Брума Джеффри Виктор Жоао II Перван Павао Лино Кастен
10 апреля. Стадион "Deutsche Bank Park".
Протокол игры  
Герта 2:2 Боруссия М
(1:0) Аскасибар Сантьяго 23'    
    27' Плеа Алассан (1:1)
    38' Штиндль Ларс (1:2)
(2:2) Кордоба Джон 49'    
Шволов Александер Клюнтер Лукас Штарк Никлас Дордой Мартон Зефёйк Дейовайсио   20'   46' (Пёнтек Кшиштоф (   46') Аскасибар Сантьяго   57' (Хедира Сами (   57') Гендузи Маттео Миттельштедт Максимилиан   40'   46' (Платтенхардт Марвин (   46') Лукебакио Доди   46' (Радоньич Неманья (   46') Кунья Матеус Кордоба Джон
Запасные: Кёрбер Нильс Пекарик Петер Альдерете Омар Торунарига Джордан Леки Мэттью
Зоммер Янн   13' Гинтер Маттиас Закария Денис Бенсебаини Рами   77' (Эмболо Брель (   77') Лайнер Штефан Крамер Кристоф   82' Нойхаус Флориан Вендт Оскар   17' (Зиппель Тобиас (   17') Штиндль Ларс   61' (Лазаро Валентино (   61') Плеа Алассан Тюрам Маркус   77' (Херрманн Патрик (   77')
Запасные: Траоре Ибраима Бейер Луис Ланг Михаэль Вольф Ханнес Янчке Тони
10 апреля. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вольфсбург, РБ Лейпциг, Унион Берлин, Бавари
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Комментарии (1)
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NOBODY
10 Апреля 2021, 18:45

забуксовала немецкая машинка...

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