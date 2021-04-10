«Бавария» упустила победу над «Унионом», «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург» победили

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10 Апреля 2021, 18:26,
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В чемпионате Германии подошли к концу некоторые матчи 28-го тура. «Бавария» упустила победу над «Унионом» (1:1). В середине второго тайма забил юный Джамал Мусиала, а перед финальным свистком соперник отыгрался после гола Маркуса Ингвартсена. «РБ Лейпциг» в пяти очах от лидера после гостевой победы над «Вердером» (4:1). В споре за третье место «Айнтрахт» был сильнее «Вольфсбурга» (4:3), а «Боруссия» Мёнхенгладбах не уступила «Герте», играя с 13-й минуты вдесятером (2:2).
Протокол игры
|Бавария
|1:1
|Унион Берлин
|(1:0) Мусиала Джамал 68'
|86' Ингвартсен Маркус (1:1)
Нойер Мануэль • Сарр Буна • 76'Боатенг Жером 66' ( Christopher Scott ( 66') • Мартинес Хави • Штанишич Йосип • Киммих Йозуа • Данташ Тьягу 66' ( Павар Бенджамен ( 66') • Мусиала Джамал 74' ( Ньянзу Танги ( 74' ) • 83'Мюллер Томас • Коман Кингсли 46' ( Сане Лерой ( 46') • Чупо-Мотинг Эрик 58' ( Алаба Давид ( 58')
Запасные: Нюбель Александр • Вита Реми • Оберлин Димитри
Луте Андреас • Триммель Кристофер • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Ленц Кристофер 67' ( Рюэрсон Юлиан ( 67') • Прёмель Гриша • Андрих Роберт • Бюльтер Мариус 67' ( Ингвартсен Маркус ( 67') • Крузе Макс 72' ( Похьянпало Йоэль ( 72') • Эндо Кейта 80' ( Гентнер Кристиан ( 80') • Муса Петар 72' ( Тойхерт Седрик ( 72')
Запасные: Шлоттербек Нико • Кариус Лорис • Хюбнер Флориан • Гризбек Себастьян
10 апреля. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры
|Вердер
|1:4
|РБ Лейпциг
|23' Ольмо Дани (0:1)
|32' Сорлот Александр (0:2)
|41' Сорлот Александр (0:3)
|(1:3) Рашица Милот 61'
|63' Забитцер Марсель (1:4)
Павленка Иржи • Топрак Омер 46' ( Велькович Милош ( 46') • Мойсандер Никлас • Фридль Марко • Гебреселассие Теодор • Мбом Жан-Мануэль 46' ( Рашица Милот ( 46') • Гросс Кристиан • Агу Феликс 68' ( Шмид Романо ( 68') • Динкчи Эрен 46' ( Мёхвальд Кевин ( 46') • Сарджент Джош 83' ( Юя Осако ( 83') • Зельке Дейви
Запасные: Эррас Патрик • Цеттерер Михаэль • Биттенкорт Леонардо • Груев Илия
Гулачи Петер • Орбан Вилли • Конате Ибраима • Хальстенберг Марсель 75' ( Самарджич Лазар ( 75') • Адамс Тайлер 46' ( Хенрихс Бенджамин ( 46') • Забитцер Марсель 82' ( Хи-Чан Хван ( 82') • Кампль Кевин • Клюйверт Джастин 61' ( Хайдара Амаду ( 61') • Нкунку Кристофер • Ольмо Дани 75' ( Клостерманн Лукас ( 75') • Сорлот Александр
Запасные: Анхелиньо Хосе • Чаунер Филипп • Вос Йоша • Форсберг Эмиль
10 апреля. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
Протокол игры
|6' Баку Ридле (0:1)
|(1:1) Камада Даити 8'
|(2:1) Йович Лука 27'
|46' Вегхорст Ваут (2:2)
|(3:2) Андре Силва 54'
|(4:2) Дурм Эрик 61'
|85' Тута (4:3)
Трапп Кевин • Тута • Ильзанкер Штефан • Н'Дика Эван • 36'Дурм Эрик 89' ( Чендлер Тимоти ( 89') • Соу Джибриль • Роде Себастьян 82' 89' ( Хасебе Макото ( 89') • Камада Даити 45' 90' ( Цубер Стивен ( 90') • Костич Филип • Андре Силва • Йович Лука 83' ( Юнес Амин ( 83')
Запасные: Баркок Аймен • Хрустиц Айдин • Шуберт Маркус • Виллемс Джетро • Бёрднер Элиас
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин • 74'Лакруа Максанс 66' ( Понграчич Марин ( 66') • Брукс Джон • Руссийон Жером • Шлагер Ксавер 89' ( Гинчек Даниэль ( 89') • Арнольд Максимилиан • 90'Баку Ридле • Герардт Янник 66' ( Бялек Бартош ( 66') • Брекало Йосип 72' ( Филипп Максимилиан ( 72') • Вегхорст Ваут
Запасные: Зирслебен Тим • Брума Джеффри • Виктор Жоао II • Перван Павао • Лино Кастен
10 апреля. Стадион "Deutsche Bank Park".
Протокол игры
|Герта
|2:2
|Боруссия М
|(1:0) Аскасибар Сантьяго 23'
|27' Плеа Алассан (1:1)
|38' Штиндль Ларс (1:2)
|(2:2) Кордоба Джон 49'
Шволов Александер • Клюнтер Лукас • Штарк Никлас • Дордой Мартон • Зефёйк Дейовайсио 20' 46' ( Пёнтек Кшиштоф ( 46') • Аскасибар Сантьяго 57' ( Хедира Сами ( 57') • Гендузи Маттео • Миттельштедт Максимилиан 40' 46' ( Платтенхардт Марвин ( 46') • Лукебакио Доди 46' ( Радоньич Неманья ( 46') • Кунья Матеус • Кордоба Джон
Запасные: Кёрбер Нильс • Пекарик Петер • Альдерете Омар • Торунарига Джордан • Леки Мэттью
Зоммер Янн • 13'Гинтер Маттиас • Закария Денис • Бенсебаини Рами 77' ( Эмболо Брель ( 77') • Лайнер Штефан • Крамер Кристоф • 82'Нойхаус Флориан • Вендт Оскар 17' ( Зиппель Тобиас ( 17') • Штиндль Ларс 61' ( Лазаро Валентино ( 61') • Плеа Алассан • Тюрам Маркус 77' ( Херрманн Патрик ( 77')
Запасные: Траоре Ибраима • Бейер Луис • Ланг Михаэль • Вольф Ханнес • Янчке Тони
10 апреля. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вольфсбург, РБ Лейпциг, Унион Берлин, Бавари
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