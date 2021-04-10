Левандовски: «Холанн может стать лучшим форвардом мира»

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о перспективах норвежского нападающего Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».

«Холанн - отличный футболист, обладающий большим потенциалом. Он еще очень молод. В будущем Эрлинг может стать лучшим форвардом мира», - передает слова польского бомбардира газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 20-летний норвежец провел 22 встречи, записав на свой счет 21 гол (один - с пенальти) и четыре результативные передачи.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Холанну со стороны мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и других европейских топ-клубов.