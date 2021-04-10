Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Левандовски: «Холанн может стать лучшим форвардом мира»

10 Апреля 2021, 16:17,

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о перспективах норвежского нападающего Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».

«Холанн - отличный футболист, обладающий большим потенциалом. Он еще очень молод. В будущем Эрлинг может стать лучшим форвардом мира», - передает слова польского бомбардира газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 20-летний норвежец провел 22 встречи, записав на свой счет 21 гол (один - с пенальти) и четыре результативные передачи.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Холанну со стороны мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и других европейских топ-клубов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роберт Левандовски, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола