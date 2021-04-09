«Барселона» не интересуется Боатенгом

Центральный защитник «Баварии» Жером Боатенг не перейдёт в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на источники в каталонском клубе, «сине-гранатовые» не заинтересованы в подписании контракта с немецким защитником.

Ранее стало известно, что «Бавария» не будет продлевать контракт с Боатенгом, таким образом, новому клубу футболист достанется бесплатно.

32-лентий Боатенг сыграл 31 матч за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу, он выступает за мюнхенцев с июля 2011 года.

В СМИ появились слухи, что решением не продлять контракт с Боатенгом очень недоволен главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.