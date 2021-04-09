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«РБ Лейпциг» подписал новый контракт с Орбаном

09 Апреля 2021, 13:40,

Венгерский защитник Вилли Орбан подписал новое трудовое соглашение с «РБ Лейпцигом». Как сообщает пресс-служба клуба, стороны пролонгировали сотрудничество до лета 2025-го года.

Орбан защищает цвета немецкого коллектива с лета 2015-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Вилли провел 23 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами. Также футболист получил четыре желтые карточки.

После 27 туров Бундеслиги «РБ Лейпциг» набрал 57 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет на выезде против бременского «Вердера». Игра запланирована на субботу, десятое апреля, начало - 16:30 мск.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РБ Лейпциг, Вилли Орбан
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