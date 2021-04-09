«Бавария» предложила Горецке новый контракт

Хавбек Леон Горецка может пролонгировать сотрудничество с мюнхенской «Баварией». Об этом информирует посредством «Твиттера» инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, руководство немецкого гранда вступило в переговоры с игроком о новом контракте. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2022-го года.

Горецка пополнил ряды «Баварии» летом 2018-го года. Он перешел в мюнхенский гранд из гельзенкирхенского «Шальке» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Леон сыграл 21 поединок, отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.