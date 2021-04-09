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Йович намерен вернуться в «Реал»

09 Апреля 2021, 09:45,

Сербский нападающий Лука Йович, выступающий в аренде за франкфуртский «Айнтрахт», ответил на вопрос о своем будущем. Правами на 23-летнего футболиста владеет мадридский «Реал».

«Все в курсе, что у меня действующий контракт с «королевским» клубом. Я планирую вернуться в «Реал» по окончании сезона. Аренда в «Айнтрахте» пошла мне на пользу. Я получал предложения от других клубов, но Франкфурт - особенное место для меня», - передает слова форварда портал Goal.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Йович провел 12 поединков, записав на свой счет три забитых мяча. Его контракт с «Реалом» рассчитан до середины 2025-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Лука Йович
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