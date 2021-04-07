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В «Баварии» подтвердили, что не продлят контракт с Жеромом Боатенгом

07 Апреля 2021, 22:26,

Центральный защитник «Баварии» Жером Боатенг летом станет свободным агентом. Мюнхенский клуб не рассматривает варианты о продолжении сотрудничества с 32-летним футболистом. Об этом сообщает в Твиттере журналист Фабрицио Романо со ссылкой на слова спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича.

Боатенг появился на «Аллианц Арене» 10 лет назад после трансфера из «Манчестер Сити» за 15 млн евро. В текущем сезоне Боатенг забил два гола и в одной результативной атаке ассистировал одноклубникам, провеля 30 официальных матчей за клуб. Его трансферная стоимость оценивается в 10 млн евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Жером Боатенг
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