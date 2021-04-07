Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Клюйверт: «Не жалею о переходе в «Рому»

07 Апреля 2021, 17:33,

Голландский нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт не сожалеет о переходе в итальянский клуб.

«Я здоров начал в «Роме», забив несколько голов в первых играх, но после пандемии всё изменилось, именно поэтому было принято решений перейти в «РБ Лейпциг». Я не жалею, что перешёл в «Рому», а затем в немецкий клуб. Никто не знает, как всё было бы, останься я в «Аяксе». Но иногда мне кажется, что я мог бы стать частью исторического выступления «Аякса» в Лиге чемпионов», - цитирует голландского футболиста Algemeen Dagblad.

Аренда 21-летнего Клюйверта рассчитана до конца нынешнего сезона, в соглашении прописана опция выкупа футболиста.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, РБ Лейпциг, Джастин Клюйверт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
«Ювентус» ушёл от поражения в дерби с «Торино»
«Ювентус» ушёл от поражения в дерби с «Торино»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола