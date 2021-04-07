Клюйверт: «Не жалею о переходе в «Рому»

Голландский нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт не сожалеет о переходе в итальянский клуб.

«Я здоров начал в «Роме», забив несколько голов в первых играх, но после пандемии всё изменилось, именно поэтому было принято решений перейти в «РБ Лейпциг». Я не жалею, что перешёл в «Рому», а затем в немецкий клуб. Никто не знает, как всё было бы, останься я в «Аяксе». Но иногда мне кажется, что я мог бы стать частью исторического выступления «Аякса» в Лиге чемпионов», - цитирует голландского футболиста Algemeen Dagblad.

Аренда 21-летнего Клюйверта рассчитана до конца нынешнего сезона, в соглашении прописана опция выкупа футболиста.