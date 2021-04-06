Цорк: «Мы надеемся, что Холанн останется в клубе»

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06 Апреля 2021, 22:29,
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Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк ответил на вопрос о будущем нападающего Эрлинга Холанна.
«Мы надеемся, что Холанн останется в клубе, это не зависит от того, где мы окажемся по итогам сезона. Мы продолжаем бороться за победу в трёх турнирах, но это был странный сезон, все понимают, что можно было выступить и лучше в Бундеслиге. Но сейчас все наши мысли сосредоточены на Лиге чемпионов», - цитирует Цорка пресс-служба УЕФА.
20-летний норвежский нападающий сыграл тридцать два матча за «Боруссию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тридцать три гола и отдал восемь голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Михаэль Цорк