Цорк: «Мы надеемся, что Холанн останется в клубе»

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк ответил на вопрос о будущем нападающего Эрлинга Холанна.

«Мы надеемся, что Холанн останется в клубе, это не зависит от того, где мы окажемся по итогам сезона. Мы продолжаем бороться за победу в трёх турнирах, но это был странный сезон, все понимают, что можно было выступить и лучше в Бундеслиге. Но сейчас все наши мысли сосредоточены на Лиге чемпионов», - цитирует Цорка пресс-служба УЕФА.

20-летний норвежский нападающий сыграл тридцать два матча за «Боруссию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тридцать три гола и отдал восемь голевых передач.