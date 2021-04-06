Бергоми: «Интеру» нужен Горецка»

Легенда «Интера» Беппе Бергоми считает, что «нерадзурри» стоит обратить взор на полузащитника «Баварии» Леона Горецку.

«Интеру» нужен полузащитник, который будет забивать от шести до восьми голов за сезон. В мое время такую роль выполнял Лотар Маттеус, а сегодня в таком стиле играет Горецка. Думаю, что Леон нужен клубу больше, чем Канте», - цитирует Бергоми La Gazzetta dello Sport.

26-летний немецкий полузащитник сыграл двадцать восемь матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне, забил восемь голов и отдал девять голевых передач. Контракт Горецки с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в семьдесят миллионов евро.