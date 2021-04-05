​Вундеркинд из «Боруссии» выбыл до конца сезона

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» сообщила о том, что шестнадцатилетний форвард команды Юссуфа Мукоко не сыграет до конца сезона по причине травмы связок стопы.

Напомним, в декабре Мукоко стал самым молодым автором гола в истории немецкой Бундеслиги. Другой форвард «Боруссии» Эрлинг Холанн, за которым гоняются все топ-клубы Европы, называл Мукоко самым главным футбольным талантом в мире.

В этом чемпионате Германии Юссуфа Мукоко провёл четырнадцать матчей, в которых записал на свой счёт три забитых гола.

На текущий момент «Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.