Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Вундеркинд из «Боруссии» выбыл до конца сезона

05 Апреля 2021, 15:44,

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» сообщила о том, что шестнадцатилетний форвард команды Юссуфа Мукоко не сыграет до конца сезона по причине травмы связок стопы.

Напомним, в декабре Мукоко стал самым молодым автором гола в истории немецкой Бундеслиги. Другой форвард «Боруссии» Эрлинг Холанн, за которым гоняются все топ-клубы Европы, называл Мукоко самым главным футбольным талантом в мире.

В этом чемпионате Германии Юссуфа Мукоко провёл четырнадцать матчей, в которых записал на свой счёт три забитых гола.

На текущий момент «Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Юссуфа Мукоко
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