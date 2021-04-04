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​Экс-футболист «Ливерпуля» раскритиковал «Боруссию», отца Холанна и Райолу

04 Апреля 2021, 13:46,

В четверг отец форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна и агент Мино Райола были замечены в Барселоне, куда они прибыли на переговоры с одноимённым клубом. Позже СМИ сообщали, что представители футболиста общались с «Реалом» и клубами Премьер-лиги.

В субботу «Боруссия» проиграла на своём поле ключевой матч против «Айнтрахта» и отдалилась от зоны Лиги чемпионов. После этой игры несколько слов сказал экс-игрок «Ливерпуля» Дитмар Хаманн.

«Для «Боруссии» это была самая важная игра сезона, а они не смогли справиться с таким поведением агента, чтобы не расстроить игрока. Дортмунду стоит задуматься о том, почему футболисты садятся им на голову. Клубу не хватает лидерства.

Поведение отца Холанна и Райолы неуважительное и дерзкое. Если футболист хочет уйти, отпустите его. «Боруссия» заплатила много денег за восемнадцатилетнего игрока, он должен быть счастлив играть там», - сказал Хаманн Sky Germany.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Мино Райола, Эрлинг Холанн, Дитмар Хаманн
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