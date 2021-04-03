«Боруссия» нашла замену Холанну

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03 Апреля 2021, 09:33,
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Нападающий ПСВ Дониелл Мален имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Заинтересованность в сотрудничестве с 22-летним исполнителем проявляет дортмундская «Боруссия», рапортует журналист Николо Скира посредством «Твиттера».
Немецкий клуб рассматривает 22-летнего голландца как альтернативу Эрлингу Холанну, которого хотят подписать многие европейские гранды. Трансферная стоимость Малена оценивается в 30 миллионов евро
Ранее СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны «Ливерпуля».
В текущем сезоне чемпионата Голландии Дониелл провел 26 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Дониелл Мален