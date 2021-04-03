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Холанн хочет стать игроком «Реала»

03 Апреля 2021, 09:09,

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн, выступающий за дортмундскую «Боруссию», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Об этом информирует AS.

Как сообщает источник, нападающий хочет продолжить карьеру в чемпионате Испании. Холанн намерен перейти в мадридский «Реал». Отец футболиста уже провел переговоры с исполнительным директором «сливочных» Хосе Анхелем Санчесом.

Ранее СМИ сообщали об интересе к 20-летнему форварду со стороны каталонской «Барселоны» и лондонского «Челси».

Холанн играет за дортмундский коллектив с января 2020-го года. Его контракт со «шмелями» рассчитан до лета 2024-го года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Эрлинг провел 21 матч, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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San13
03 Апреля 2021, 09:49

Вот и славненько. Реалу он кстати больше подойдет, чем Барсе. Надеюсь не утка))

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