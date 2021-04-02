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Ольмо рассказал о фотографии с Месси

02 Апреля 2021, 17:39,

Хавбек «РБ Лейпцига» Дани Ольмо рассказал о детской фотографии с нападающем «Барселоны» Лионелем Месси.

«Друг моего отца сказал: «Эй, Дани, иди сюда! Ты можешь сфотографироваться с Месси». Я ответил: «Нет, спасибо. Я хочу продолжать играть в футбол. Это ведь просто картинка». Они заставили меня сфотографироваться с ним против моей воли. Я даже ничего ему не сказал. Я просто подождал щелчка, а затем ушёл на поле, будто бы сделав ему одолжение. Сейчас я, конечно, рад, что меня в тот раз заставили это сделать. Фотография по-прежнему стоит у меня дома в рамке», - цитирует Ольмо Players Tribune.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Дани Ольмо
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