Дортмундская «Боруссия» и «Монако» претендуют на дублёра Нойера

Резервный голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель близок к смене команды в летнее трансферное окно, информирует посредством «Твиттера» инсайдер Флориан Плеттенберг.

Журналист сообщает, что интерес к 24-летнему немецкому вратарю проявляют два европейских клуба. Речь идет о дортмундской «Боруссии» и французском «Монако».

Нюбель стал игроком «Баварии» летом прошлого года, перебравшись из гельзенкирхенского «Шальке» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Александр принял участие лишь в трех встречах и пропустил два мяча. Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 6,5 миллиона евро.