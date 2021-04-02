Дортмундская «Боруссия» и «Монако» претендуют на дублёра Нойера

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02 Апреля 2021, 09:11,
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Резервный голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель близок к смене команды в летнее трансферное окно, информирует посредством «Твиттера» инсайдер Флориан Плеттенберг.
Журналист сообщает, что интерес к 24-летнему немецкому вратарю проявляют два европейских клуба. Речь идет о дортмундской «Боруссии» и французском «Монако».
Нюбель стал игроком «Баварии» летом прошлого года, перебравшись из гельзенкирхенского «Шальке» на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Александр принял участие лишь в трех встречах и пропустил два мяча. Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 6,5 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Боруссия Дортмунд, Монако, Александр Нюбель