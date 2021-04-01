​В «Боруссии» отреагировали на переговоры представителей Холанна с «Барселоной»

Оживлённые дискуссии в футбольном обществе вызвал приезд отца Эрлинга Холанна и агента игрока Мино Райолы в Барселону. По данным СМИ, после переговоров с «Барселоной» представители форварда отправились на переговоры с другим испанским грандом в лице «Реала».

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк был краток в комментарии ситуации для немецкого Sky.

«Вчера я общался с Райолой. Мы чётко заявили ему о своих планах», - рассказал Цорк. Ранее директор дортмундского клуба подчёркивал, что «шмели» хотят сохранить Холанна в своих рядах на сезон 2021/2022.

В этом сезоне Эрлинг Холанн забил тридцать три гола в тридцать одном матче.