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​В «Боруссии» отреагировали на переговоры представителей Холанна с «Барселоной»

01 Апреля 2021, 19:41,

Оживлённые дискуссии в футбольном обществе вызвал приезд отца Эрлинга Холанна и агента игрока Мино Райолы в Барселону. По данным СМИ, после переговоров с «Барселоной» представители форварда отправились на переговоры с другим испанским грандом в лице «Реала».

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк был краток в комментарии ситуации для немецкого Sky.

«Вчера я общался с Райолой. Мы чётко заявили ему о своих планах», - рассказал Цорк. Ранее директор дортмундского клуба подчёркивал, что «шмели» хотят сохранить Холанна в своих рядах на сезон 2021/2022.

В этом сезоне Эрлинг Холанн забил тридцать три гола в тридцать одном матче.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Боруссия Дортмунд, Мино Райола, Эрлинг Холанн, Михаэль Цорк
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