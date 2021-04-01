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​«Барселона» может купить Холанна за счёт кредитных средств

01 Апреля 2021, 19:22,

Во вторник в Барселоне был замечен отец форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна вместе с агентом Мино Райолой. Испанские СМИ сообщали о переговорах представителей талантливого игрока с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

По данным ESPN, трансфер Холанна в «Барселону» возможен даже на фоне серьёзных финансовых проблем клуба. Каталонцы могут приобрести норвежского форварда за счёт кредитных средств. Они уже проделывали это, когда несколько лет назад подписывали Антуана Гризманна.

Стоит отметить, что серьёзный интерес к Холанну проявляют чуть ли не все топовые клубы Европы.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
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