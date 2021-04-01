​Райола и отец Холанна после переговоров с «Барселоной» поехали на переговоры с «Реалом»

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01 Апреля 2021, 18:42,
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Агент Мино Райола и отец выступающего за «Боруссию» Эрлинга Холанна намерены выслушать многие топ-клубы, желающие заполучить футболиста. Во вторник утром Райолу и родителя Холанна заметили в Барселоне, где их встречал человек президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты. После переговоров с «Барселоной» агент и отец футболиста полетели в Мадрид на переговоры с «Реалом». Об этом в Twitter сообщил известный журналист Фабрицио Романо.
В сезоне 2020/2021 Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» тридцать один матч в различных соревнованиях. На счету норвежского форварда тридцать три гола и восемь результативных передач партнёрам.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Боруссия Дортмунд, Мино Райола, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021