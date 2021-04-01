Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Райола и отец Холанна после переговоров с «Барселоной» поехали на переговоры с «Реалом»

01 Апреля 2021, 18:42,

Агент Мино Райола и отец выступающего за «Боруссию» Эрлинга Холанна намерены выслушать многие топ-клубы, желающие заполучить футболиста. Во вторник утром Райолу и родителя Холанна заметили в Барселоне, где их встречал человек президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты. После переговоров с «Барселоной» агент и отец футболиста полетели в Мадрид на переговоры с «Реалом». Об этом в Twitter сообщил известный журналист Фабрицио Романо.

В сезоне 2020/2021 Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» тридцать один матч в различных соревнованиях. На счету норвежского форварда тридцать три гола и восемь результативных передач партнёрам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Боруссия Дортмунд, Мино Райола, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола