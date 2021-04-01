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​В Испании рассказали об итогах встречи представителей Холанна с Лапортой

01 Апреля 2021, 15:49,

В четверг агент Мино Райола и отец талантливого форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна прилетели в Барселону и были замечены журналистами в аэропорту. Представители Холанна провели переговоры с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Встреча продлилась два часа и уже была завершена, сообщает испанский Sport.

Журналист Фабрицио Романо написал в Twitter о том, что встреча Районы, отца Холанна и Лапорты получилась положительной. Впрочем, это был только первый контакт сторон, на котором обсуждался новый проект «Барселоны». В плане возможного перехода Холанна в каталонский клуб летом пока никаких продвижений не случилось. В гонке за футболистом участвует много клубов, и представители Эрлинга хотят выслушать все предложения.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Боруссия Дортмунд, Мино Райола, Эрлинг Холанн
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