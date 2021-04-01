​Райола и отец Холанна прибыли в Барселону

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01 Апреля 2021, 14:31,
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Известный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна, прибыл в Барселону. Как сообщает испанский Sport, Райола был замечен в аэропорту Барселоны с отцом Холанна. Их встретил и увёз на автомобиле человек нового президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Предполагается, что стороны приехали на переговоры по поводу возможного перехода Холанна в каталонский клуб в летнее трансферное окно.
За Эрлингом Холанном в настоящий момент гоняются многие топ-клубы Европы, ведь двадцатилетний форвард демонстрирует высокую результативность. Холанн забил 33 гола в 31 матче за «Боруссию» в нынешнем сезоне.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Боруссия Дортмунд, Мино Райола, Эрлинг Холанн, Жоан Лапорта
ай.. холанд - а как же манюня.. или она для тебя уже не топ-клуп?.. )))
старая песня , покупать то что блестит , а заблестит ли он в Барсе ?? этот парень конечно забивающий , но совсем не стиль Барсы , это конечно мое субьективное мнение , и оно может быть не правильным , я много смотрю как он забивает , и какого то эстетического удовольствия от его игры я не получаю.... результат у него конечно есть , а вот кайфа от этих забитых голов у меня персонально нет ....
будет как и Гризманн!
сколько Барса копалась в каталонских землях, чтобы найти клад и на Холлана, и на его ручную свинку? ведь совсем недавно речь шла о банкротстве...
Теперь нужно избавится от мусора (скопившийся в последние 3-4 года) и строить новую Барселону....
а разве Барса уже разбогатела?
Ну не надо, пожалуйстаааааа. На те же грабли наступать как то некрасиво:)