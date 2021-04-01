​Райола и отец Холанна прибыли в Барселону

Известный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна, прибыл в Барселону. Как сообщает испанский Sport, Райола был замечен в аэропорту Барселоны с отцом Холанна. Их встретил и увёз на автомобиле человек нового президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Предполагается, что стороны приехали на переговоры по поводу возможного перехода Холанна в каталонский клуб в летнее трансферное окно.

За Эрлингом Холанном в настоящий момент гоняются многие топ-клубы Европы, ведь двадцатилетний форвард демонстрирует высокую результативность. Холанн забил 33 гола в 31 матче за «Боруссию» в нынешнем сезоне.