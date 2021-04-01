Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Райола и отец Холанна прибыли в Барселону

01 Апреля 2021, 14:31,

Известный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна, прибыл в Барселону. Как сообщает испанский Sport, Райола был замечен в аэропорту Барселоны с отцом Холанна. Их встретил и увёз на автомобиле человек нового президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Предполагается, что стороны приехали на переговоры по поводу возможного перехода Холанна в каталонский клуб в летнее трансферное окно.

За Эрлингом Холанном в настоящий момент гоняются многие топ-клубы Европы, ведь двадцатилетний форвард демонстрирует высокую результативность. Холанн забил 33 гола в 31 матче за «Боруссию» в нынешнем сезоне.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Боруссия Дортмунд, Мино Райола, Эрлинг Холанн, Жоан Лапорта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (7)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
01 Апреля 2021, 15:35

ай.. холанд - а как же манюня.. или она для тебя уже не топ-клуп?.. )))

0
ARTUR
01 Апреля 2021, 15:15

старая песня , покупать то что блестит , а заблестит ли он в Барсе ?? этот парень конечно забивающий , но совсем не стиль Барсы , это конечно мое субьективное мнение , и оно может быть не правильным , я много смотрю как он забивает , и какого то эстетического удовольствия от его игры я не получаю.... результат у него конечно есть , а вот кайфа от этих забитых голов у меня персонально нет ....

0
Александров Сергей
01 Апреля 2021, 15:45

будет как и Гризманн!

0
Element-22
01 Апреля 2021, 15:02

сколько Барса копалась в каталонских землях, чтобы найти клад и на Холлана, и на его ручную свинку? ведь совсем недавно речь шла о банкротстве...

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
Misha_diablo_football
01 Апреля 2021, 15:00

Теперь нужно избавится от мусора (скопившийся в последние 3-4 года) и строить новую Барселону....

0
Juve96
01 Апреля 2021, 14:57

а разве Барса уже разбогатела?

0
San13
01 Апреля 2021, 14:52

Ну не надо, пожалуйстаааааа. На те же грабли наступать как то некрасиво:)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола