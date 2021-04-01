Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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Новая гостевая форма «Баварии»

01 Апреля 2021, 10:44,

В сети появилось изображение нового гостевого комплекта формы мюнхенской «Баварии» на следующий сезон. Снимок опубликован в «Твиттере» Instant Foot.

Экипировка выполнена из серо-темных цветов. Официальная презентация обновленного комплекта формы состоится по завершении нынешнего сезона Бундеслиги.

После 26-ти туров чемпионата Германии мюнхенский гранд лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

В Лиге чемпионов подопечные Ханса-Дитера Флика проблись в 1/4 финала, где поспорят за путевку в полуфинал с французским «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
01 Апреля 2021, 11:12

Как старая-добрая форма сборной Германии! Только у них она была белая. Строгий, выдержанный стиль. Солидно

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