Новая гостевая форма «Баварии»

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01 Апреля 2021, 10:44,
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В сети появилось изображение нового гостевого комплекта формы мюнхенской «Баварии» на следующий сезон. Снимок опубликован в «Твиттере» Instant Foot.
Экипировка выполнена из серо-темных цветов. Официальная презентация обновленного комплекта формы состоится по завершении нынешнего сезона Бундеслиги.
После 26-ти туров чемпионата Германии мюнхенский гранд лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.
В Лиге чемпионов подопечные Ханса-Дитера Флика проблись в 1/4 финала, где поспорят за путевку в полуфинал с французским «ПСЖ».
Voici ce que devrait être le maillot extérieur du Bayern Munich pour la saison 2021/22 ! (@Footy_Headlines) pic.twitter.com/CSxP4lqWqn— Instant Foot (@lnstantFoot) March 31, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария
Как старая-добрая форма сборной Германии! Только у них она была белая. Строгий, выдержанный стиль. Солидно