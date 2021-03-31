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«Барселона» вышла из борьбы за Алабу

31 Марта 2021, 08:24,

Каталонская «Барселона» не станет бороться за австрийского защитника Давида Алабу, у которого летом истекает трудовой договор с мюнхенской «Баварией».

Согласно информации Sport.es, руководство «сине-гранатовых» решило выйти из борьбы за 28-летнего исполнителя из-за его высоких требований по заработной плате.

Скорее всего, Давид продолжит карьеру в мадридском «Реале». Ранее СМИ сообщали, что стороны согласовали долгосрочный контракт с окладом в размере 12 миллионов евро.

Алаба играет за «Баварию» с 2009-го года. В текущем сезоне чемпионата Германии защитник сыграл 24 матча, отметившись двумя голами и результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Давид Алаба
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